Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Диетолог назвала лучшие продукты против стресса

Диетолог назвала лучшие продукты против стресса, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 03:29 Фото: freepik
Российский диетолог Лиза Афинская перечислила продукты, которые помогают регулировать уровень кортизола, сообщает Zakon.kz

Как отметила Афинская в своем Telegram-канале здоровое питание поддерживает иммунную систему и восстановление поврежденных клеток. А также обеспечивает доп. энергию, которая нужна для преодоления стрессовых ситуаций.

Также некоторые продукты помогают регулировать уровень кортизола. Поэтому обратите внимание на следующие продукты:

Магний: тыквенные семена, миндаль, семена чиа, кешью, какао

"Многие люди получают недостаточно магния из еды или теряют магний из-за хронического стресса. Начните съедать горсть орехов каждый день для того, чтобы обогатить свой рацион источниками магния", - отметила Афинская.

Витамины группы В: листовая зелень, бобовые, индейка, курица, лосось

Было показано, что прием витаминов группы В снижает уровень стресса 

Омега-3 жиры: льняное масло, рыба, грецкие орехи, семена льна и чиа

Источники белка : птица, рыба, орехи, бобовые, тофу

"Источники белка помогают поддерживать стабильный баланс сахара в крови. Дисбаланс сахара в крови или чувство голода могут спровоцировать тревогу. Поэтому вы могли замечать, что симптомы тревоги усиливаются, когда вы не ели несколько часов (например, поздним утром или днем)", - подчеркнула специалист.

Чай без кофеина: мелисса, мята, ромашка, лаванда.

"Тревога часто усиливается при употреблении кофеина. Попробуйте мягко и постепенно свести к минимуму, а затем исключить кофе на 3-4 недели и оценить свое состояние. В первой половине дня можно пить зеленый чай, поскольку в нем меньше кофеина и содержится теанин, успокаивающая аминокислота. А во второй половине дня пейте успокаивающие травяные чаи", - рекомендовала диетолог.

Ранее врачи рассказали, чем опасен для психики длительный сон в выходные.

Читайте также

Как похудеть с помощью простой зарядки
Как похудеть с помощью простой зарядки
Ученые назвали фрукт для профилактики диабета
астрология
Не теряй время: бизнес-гороскоп на 17 марта
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Астана
В двух мегаполисах страны произошли пожары
снег и дождь в марте на Наурыз
Снег с дождем ожидаются в дни празднования Наурыза в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: