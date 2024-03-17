Диетолог назвала лучшие продукты против стресса

Российский диетолог Лиза Афинская перечислила продукты, которые помогают регулировать уровень кортизола, сообщает Zakon.kz

Как отметила Афинская в своем Telegram-канале здоровое питание поддерживает иммунную систему и восстановление поврежденных клеток. А также обеспечивает доп. энергию, которая нужна для преодоления стрессовых ситуаций.

Также некоторые продукты помогают регулировать уровень кортизола. Поэтому обратите внимание на следующие продукты:

Магний: тыквенные семена, миндаль, семена чиа, кешью, какао

"Многие люди получают недостаточно магния из еды или теряют магний из-за хронического стресса. Начните съедать горсть орехов каждый день для того, чтобы обогатить свой рацион источниками магния", - отметила Афинская.

Витамины группы В: листовая зелень, бобовые, индейка, курица, лосось

Было показано, что прием витаминов группы В снижает уровень стресса

Омега-3 жиры: льняное масло, рыба, грецкие орехи, семена льна и чиа

Источники белка : птица, рыба, орехи, бобовые, тофу

"Источники белка помогают поддерживать стабильный баланс сахара в крови. Дисбаланс сахара в крови или чувство голода могут спровоцировать тревогу. Поэтому вы могли замечать, что симптомы тревоги усиливаются, когда вы не ели несколько часов (например, поздним утром или днем)", - подчеркнула специалист.

Чай без кофеина: мелисса, мята, ромашка, лаванда.

"Тревога часто усиливается при употреблении кофеина. Попробуйте мягко и постепенно свести к минимуму, а затем исключить кофе на 3-4 недели и оценить свое состояние. В первой половине дня можно пить зеленый чай, поскольку в нем меньше кофеина и содержится теанин, успокаивающая аминокислота. А во второй половине дня пейте успокаивающие травяные чаи", - рекомендовала диетолог.

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