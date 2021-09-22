Казахстанкам рассказали, как правильно следить за женским здоровьем

Врач рассказала, как женщинам следить за своим здоровьем, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщает zakon.kz.

По словам врача, к сожалению, зачастую у женщин злокачественные новообразования диагностируются слишком поздно. В основном это связано с поздним обращением за медицинской помощью и непрохождением своевременного профосмотра.

Общий уровень осведомленности казахстанских женщин о гинекологическом раке все еще очень низок. В основном гинекологические раки могут возникать в области шейки матки, слизистой оболочки матки, в теле яичников, в области вульвы. Также встречается рак эндометрия, рак влагалища, рак молочной железы. Самый распространенный среди них - это рак шейки матки. Первыми симптомами рака шейки матки являются контактные кровотечения. Также рак шейки матки может проявиться болями внизу живота. Могут участиться позывы к мочеиспусканию, появиться ночные боли в пояснично-крестцовой области, - рассказала заведующая акушерско-гинекологической службой Городской поликлиники № 15 города Нур-Султан Жансая Садуова.

По информации специалиста, при раке эндометрия тоже могут быть кровотечения, но мажущего характера. Они выглядят, как нарушение менструального цикла.

Рак эндометрия также может проявиться после наступления климакса как ацикличное кровотечение. У пожилых женщин рак эндометрия может проявиться через обильные водянистые выделения. Также могут появиться боли в пояснице, в крестцовой области и внизу живота, - уточнила Жансая Садуова.

По ее словам, самый незаметный вид гинекологического рака - это рак яичников. Эта опухоль растет долго и при этом бессимптомно. Такую опухоль можно определить на профосмотре.

Риску рака шейки матки подвержены женщины с избыточным весом, с ожирением. Ведущим фактором, способствующим росту опухолевых клеток, считается гормональный дисбаланс. Обычно это нарушение концентрации эстрогеновых или гестагеновых гормонов. Из-за избытка эстрогенов ускоряется процесс размножения и роста клеток. Это может привести к трансформации клеток в рак. Но это не единственная причина, а лишь один из факторов. Также к развитию рака шейки матки может привести вирус папилломы человека. Об этом говорит и доказательная медицина, - добавила врач-гинеколог.

Она посоветовала женщинам своевременно проходить плановые скрининги и не откладывать поход к врачу в случае проявления признаков заболевания.