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Советы

Чекапы: как правильно следить за здоровьем

обследование в больнице, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 00:49 Фото: pixabay
Регулярные медосмотры (чекапы) — это не про поиск проблем, а про уверенность в своем здоровье. Раз в год уделить себе несколько часов — проще, чем бороться с запущенной болезнью. Базовый ориентир для мужчин и женщин: что проверять, когда и зачем – читайте на Zakon.kz.

Для мужчин

Каждый год:

Общий анализ крови — показывает уровень гемоглобина, воспаления, скрытую анемию.

Биохимия крови — глюкоза, холестерин, печеночные и почечные показатели.

Общий анализ мочи — выявляет воспаления и работу почек.

Артериальное давление — важный маркер сердечно-сосудистой системы.

Флюорография — профилактика туберкулеза.

ЭКГ — особенно после 30 лет, для контроля сердечного ритма.

Осмотр у терапевта — общий контроль состояния.

Раз в 1–2 года:

УЗИ брюшной полости — печень, почки, желчный пузырь, поджелудочная.

УЗИ щитовидной железы — при перепадах веса, настроения, пульса.

Стоматолог — профилактика и гигиена.

После 40 лет:

Консультация уролога — профилактика заболеваний простаты.

Анализ на ПСА (простат-специфический антиген) — маркер риска рака простаты.

Глазное давление и проверка зрения — риск глаукомы и возрастных изменений.

Для женщин

Каждый год:

Общий анализ крови и мочи, биохимия, флюорография, измерение давления и веса — стандартная база.

Гинеколог — осмотр, профилактика инфекций и новообразований.

УЗИ органов малого таза — матка, яичники, диагностика кист и миом.

Мазок на онкоцитологию (ПАП-тест) — с 21 до 65 лет, раз в 1–3 года.

УЗИ щитовидной железы, особенно при гормональных сбоях.

Стоматолог — профилактика и уход.

До 40 лет:

УЗИ молочных желез — ежегодно.

После 40 лет:

Маммография — раз в 1–2 года.

Проверка зрения и глазного давления — возрастные изменения зрения.

Гинекологический УЗИ и ПАП-тест — не реже раза в два года.

Универсальные обследования для всех

По показаниям:

Витамин D, B12, ферритин — при усталости, апатии, выпадении волос.

Глюкозотолерантный тест — при подозрении на диабет.

Тесты на ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис — при смене партнера, перед операциями или планированием семьи.

Колоноскопия — с 50 лет, раньше — при наследственном риске рака кишечника.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Казахстана проводит масштабный пересмотр системы ценообразования на лекарственные средства. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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