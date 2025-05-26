Чекапы: как правильно следить за здоровьем
Для мужчин
Каждый год:
Общий анализ крови — показывает уровень гемоглобина, воспаления, скрытую анемию.
Биохимия крови — глюкоза, холестерин, печеночные и почечные показатели.
Общий анализ мочи — выявляет воспаления и работу почек.
Артериальное давление — важный маркер сердечно-сосудистой системы.
Флюорография — профилактика туберкулеза.
ЭКГ — особенно после 30 лет, для контроля сердечного ритма.
Осмотр у терапевта — общий контроль состояния.
Раз в 1–2 года:
УЗИ брюшной полости — печень, почки, желчный пузырь, поджелудочная.
УЗИ щитовидной железы — при перепадах веса, настроения, пульса.
Стоматолог — профилактика и гигиена.
После 40 лет:
Консультация уролога — профилактика заболеваний простаты.
Анализ на ПСА (простат-специфический антиген) — маркер риска рака простаты.
Глазное давление и проверка зрения — риск глаукомы и возрастных изменений.
Для женщин
Каждый год:
Общий анализ крови и мочи, биохимия, флюорография, измерение давления и веса — стандартная база.
Гинеколог — осмотр, профилактика инфекций и новообразований.
УЗИ органов малого таза — матка, яичники, диагностика кист и миом.
Мазок на онкоцитологию (ПАП-тест) — с 21 до 65 лет, раз в 1–3 года.
УЗИ щитовидной железы, особенно при гормональных сбоях.
Стоматолог — профилактика и уход.
До 40 лет:
УЗИ молочных желез — ежегодно.
После 40 лет:
Маммография — раз в 1–2 года.
Проверка зрения и глазного давления — возрастные изменения зрения.
Гинекологический УЗИ и ПАП-тест — не реже раза в два года.
Универсальные обследования для всех
По показаниям:
Витамин D, B12, ферритин — при усталости, апатии, выпадении волос.
Глюкозотолерантный тест — при подозрении на диабет.
Тесты на ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис — при смене партнера, перед операциями или планированием семьи.
Колоноскопия — с 50 лет, раньше — при наследственном риске рака кишечника.
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