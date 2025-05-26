Чекапы: как правильно следить за здоровьем

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Регулярные медосмотры (чекапы) — это не про поиск проблем, а про уверенность в своем здоровье. Раз в год уделить себе несколько часов — проще, чем бороться с запущенной болезнью. Базовый ориентир для мужчин и женщин: что проверять, когда и зачем – читайте на Zakon.kz.

Для мужчин Каждый год: Общий анализ крови — показывает уровень гемоглобина, воспаления, скрытую анемию. Биохимия крови — глюкоза, холестерин, печеночные и почечные показатели. Общий анализ мочи — выявляет воспаления и работу почек. Артериальное давление — важный маркер сердечно-сосудистой системы. Флюорография — профилактика туберкулеза. ЭКГ — особенно после 30 лет, для контроля сердечного ритма. Осмотр у терапевта — общий контроль состояния. Раз в 1–2 года: УЗИ брюшной полости — печень, почки, желчный пузырь, поджелудочная. УЗИ щитовидной железы — при перепадах веса, настроения, пульса. Стоматолог — профилактика и гигиена. После 40 лет: Консультация уролога — профилактика заболеваний простаты. Анализ на ПСА (простат-специфический антиген) — маркер риска рака простаты. Глазное давление и проверка зрения — риск глаукомы и возрастных изменений. Для женщин Каждый год: Общий анализ крови и мочи, биохимия, флюорография, измерение давления и веса — стандартная база. Гинеколог — осмотр, профилактика инфекций и новообразований. УЗИ органов малого таза — матка, яичники, диагностика кист и миом. Мазок на онкоцитологию (ПАП-тест) — с 21 до 65 лет, раз в 1–3 года. УЗИ щитовидной железы, особенно при гормональных сбоях. Стоматолог — профилактика и уход. До 40 лет: УЗИ молочных желез — ежегодно. После 40 лет: Маммография — раз в 1–2 года. Проверка зрения и глазного давления — возрастные изменения зрения. Гинекологический УЗИ и ПАП-тест — не реже раза в два года. Универсальные обследования для всех По показаниям: Витамин D, B12, ферритин — при усталости, апатии, выпадении волос. Глюкозотолерантный тест — при подозрении на диабет. Тесты на ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис — при смене партнера, перед операциями или планированием семьи. Колоноскопия — с 50 лет, раньше — при наследственном риске рака кишечника. Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Казахстана проводит масштабный пересмотр системы ценообразования на лекарственные средства.



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