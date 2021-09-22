Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака долгожителей

Астрологи заметили, что среди знаков зодиака есть свои долгожители, сообщает zakon.kz.

Как пишет Fb.ru, возможности для этого есть у многих. Достаточно отказаться от вредных привычек, стараться поменьше нервничать, не общаться с токсичными людьми, правильно питаться, заниматься спортом. Однако представители трех знаков имеют повышенные шансы пополнить своими именами список долгожителей.

Овен Этот упорный человек обладает стальными нервами, поэтому практически никогда не выходит из себя. Даже самая сложная в традиционном понимании ситуация не выводит его из колеи. Попав в беду, Овен начинает быстро соображать, анализирует варианты, ищет пути решения. Его логика проста: проблему нужно решать, а не печалиться из-за ее наличия. Он обладает лидерскими качествами, поэтому без ущерба для себя готов повести за собой. Звезды наделили Овнов не только силой духа, но и отличным здоровьем. Многие представители знака с детства проявляют себя в различных видах спорта, что позволяет им до седых волос оставаться подтянутыми и выносливыми. Астрологический совет: чтобы в полной мере реализовать свой потенциал долгожителя, откажитесь от вредных привычек.

Дева Большинство представителей этого знака не могут похвастаться богатырским здоровьем. Странно, но именно этот фактор и стал причиной включения Дев в рейтинг долгожителей. Они настолько трепетно относятся к своему самочувствию, что до глубокой старости сохраняют привычку обращаться к медикам при малейшем недомогании. Именно у Дев всегда под рукой аппарат для измерения давления, градусник. Они чувствуют даже малейшие перемены в работе органов и систем и, не откладывая, спешат к специалисту. Этот человек очень внимателен к своему рациону, предпочитая домашнюю пищу вредному фастфуду. В плане питания Деву можно назвать подлинным педантом. В магазине представитель данного знака детально изучит информацию о продукте, составе, сроке годности. И только удостоверившись, что перед ним абсолютно безвредный продукт, он будет готов совершить покупку. Кроме того, именно Девы – самый чистоплотные люди из всего зодиакального цикла. Они обожают порядок и готовы работать денно и нощно, чтобы поддерживать его. Даже несколько пылинок на безупречно чистом полу для них недопустимо. Еще один секрет крепкого здоровья Дев, который могут взять на вооружение другие знаки, – забота о своем теле. Они занимаются спортом, ежедневно делают гимнастику, стараются побольше ходить пешком. Летом плавают, зимой достают лыжи. Именно эти полезные привычки и делают Дев сильными и выносливыми до глубокой старости. И в любом возрасте выглядят привлекательно.

Рак Знакомые Рака, уставшие от его ипохондрии и постоянных жалоб на здоровье, наверняка удивятся, встретив его в этом списке. Но, тем не менее, звезды наделили этого человека отличным здоровьем. А его стенания – не более чем манипуляция и попытка привлечь к себе внимание. Силу представитель знака получает от взаимодействия с луной. Ночное светило подпитывает его энергетикой и позволяет в добром здравии прожить немало лет.