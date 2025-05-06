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Астрологи перечислили знаки зодиака, среди которых больше всего долгожителей

Мужчина, пенсионер, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 08:28 Фото: pixabay
Астрологи считают, что долголетие не определяется звездами, но определенные знаки зодиака обладают врожденными качествами, способствующими более долгой и здоровой жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации Про Город Ухта, среди них:

Телец

Пристрастие к удобству и наслаждение простыми удовольствиями способствуют их здоровью на протяжении многих лет. Они высоко ценят постоянство и избегают резких перемен. Тельцы обожают изысканную пищу и напитки, но в умеренных количествах, что помогает им оставаться здоровыми.

Дева

Дев отличает заботливое отношение к собственному здоровью. Их аналитический ум позволяет своевременно обнаруживать проблемы и принимать меры. Они регулярно проходят медицинские осмотры и тщательно следят за рационом.

Весы

Весы высоко ценят эстетику и комфорт, что помогает им поддерживать гармонию тела и духа. Они избегают крайностей, предпочитая умеренность во всем. Их умение находить компромиссы позволяет Весам снижать уровень стресса и сохранять внутреннее спокойствие.

Козерог

Козероги высоко ценят стабильность и не склонны к рискованному или спонтанному поведению. Их настойчивость и целеустремленность помогают им достигать поставленных целей, в том числе в сфере здорового образа жизни.

Ранее астрологи назвали три знака, которым сказочно повезет летом.

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Аксинья Титова
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