Погибшим при взрывах в Жамбылской области посвятили мурал

22 сентября 2021, 11:00
Фото: скриншот с видео

В центре Петропавловска появился мурал, посвященный погибшим при взрывах в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Замысел этого мурала возник уже давно. Но отправной точкой стали трагические события в Таразе. Мы решили увековечить память наших товарищей, которые погибли. Мы хотим, чтобы каждый петропавловец, каждый гость нашего города, проезжая здесь, увидел и подумал о тех ребятах, которые отдали свою жизнь, - сказал телеканалу "Алматы" главный специалист ДЧС СКО Евгений Журавлев.

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26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. Погибли 17 человек.


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