Токаев - главе ЕБРР: Ничто не может заменить настоящую встречу

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает zakon.kz.



По данным Акорды, в ходе встречи были обсуждены результаты деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане и приоритеты дальнейшего сотрудничества.

Приветствуя Одиль Рено-Бассо, Токаев отметил, что у них был очень продуктивный разговор во время онлайн-беседы в феврале, но ничто не может заменить настоящую встречу, которая позволит обменяться мнениями по вопросам сотрудничества Казахстана и ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития является стратегическим партнером Казахстана. За годы сотрудничества банк инвестировал в нашу экономику более 8 миллиардов евро, реализовано около 300 проектов. Как мы знаем, в целом финансирование банка шло в различные отрасли, в особенности в сектор возобновляемых источников энергии. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества в сфере ВИЭ, также для нас очень важна реализация проектов в агропромышленном комплексе, - подчеркнул глава государства.

В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов развития мировой экономики, включая пандемию коронавируса, нестабильность на финансовых и товарных рынках, - говорится в публикации.

Кроме того, президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо поделилась своим прогнозом роста мировой экономики и экономики Казахстана.