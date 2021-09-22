Объем производства машиностроительной отрасли РК вырос на 24%

В Нур-Султане стартовал IX Форум машиностроителей Казахстана в онлайн-формате.

Во время открытия форума вице-премьер РК Роман Скляр зачитал участникам форума приветственное обращение главы государства Касым-Жомарта Токаева.

По словам председателя правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрама Пшембаева, особая значимость форума состоит в том, что на его площадке формируется стратегия развития не только машиностроительной отрасли, но и обрабатывающей промышленности страны, разрабатываются новые механизмы обеспечения машиностроительных предприятий доступным сырьем и развития местного содержания.

Глава СМК заявил, что машиностроение остается одной из динамично развивающихся отраслей обрабатывающей промышленности.

Объем производства в отрасли за 8 месяцев текущего года вырос на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1,4 триллиона тенге. Мы прогнозируем, что по итогам этого года впервые превысим 2 триллиона тенге, - сообщил Пшембаев.

Особенно динамичный рост отмечается в таких секторах, как сельскохозяйственное машиностроение - рост на 300 процентов, железнодорожное - на 45 процентов, электротехническое - на 28 процентов, горно-металлургическое и нефтегазовое составили рост по 11 процентов.

В своей речи вице-министр МИИР Марат Карабаев отметил, что за годы индустриализации были введены в эксплуатацию более 1500 проектов, что позволило привлечь в экономику страны свыше 9 триллионов тенге и создать свыше 200 тысяч рабочих мест.

Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова отметила, что за семь месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции составил 742 миллиона долларов, что на 34 процента больше, чем в 2020 году. "Благодаря росту производства мы рассчитываем, что в 2025 году достигнем объема экспорта машиностроительной продукции порядка 3 миллиардов долларов", - заявила Кушукова.

Добавим, что с 22 по 24 сентября в рамках форума на площадке Международного выставочного центра EXPO пройдет I Международная специализированная выставка по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair 2021 в офлайн-формате. На экспозиции свою продукцию представят порядка 200 ведущих зарубежных и казахстанских компаний.

Отметим, что за годы работы форум зарекомендовал себя как главное отраслевое событие в индустрии и представляет собой уникальную платформу для развития кооперационных связей. Организаторами мероприятия выступают Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, Союз машиностроителей Казахстана при поддержке правительства РК.

Программа форума и ссылки на трансляцию доступны здесь.