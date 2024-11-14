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Розничная торговля в Казахстане набирает обороты: насколько вырос объем выручки в секторе

деньги, корзина, торговля, розница, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 11:29 Фото: Freepik
В октябре розничная торговля показала существенный рост. Объемы выручки по итогам месяца превысили 2 трлн тенге. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В октябре объемы выручки в секторе розничной торговли превысили 2,16 трлн тенге, что даже с учетом изменения цен на 19,3% больше, чем в том же месяце 2023 года, говорится в обзоре Первого Кредитного Бюро.

Как сообщают аналитики, в последние десять лет, с начала 2015 года, годовые темпы были выше нынешних лишь дважды – в январе 2023 и апреле 2021 года.

"Это был восстановительный рост к низкой базе из-за пандемии/январских событий. Но сейчас ни о какой низкой базе говорить не приходится, в октябре 2023-го тоже наблюдался рост". ПКБ
торговля, индекс, доход, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 11:29

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

При этом более 37% от совокупной выручки, или 802 млрд тенге, пришлось на Алматы. Именно этот город внес наиболее заметный вклад в увеличение объемов. Отмечается, что годовые темпы роста в самом мегаполисе достигли 31% с поправкой на рост цен.

Основная часть выручки алматинских торговцев обеспечена непродовольственными товарами – 588 млрд тенге. Даже с учетом изменения цен годовой рост составляет около 40%, пояснили в Бюро.

Ранее Zakon.kz сообщал, насколько вырос объем розничной торговли в Казахстане за период январь-октябрь.

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