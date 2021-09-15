Аким Актюбинской области вручил благодарственные письма победителям международных олимпиад

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин вручил благодарственные письма победителям престижных международных предметных олимпиад.

Выпускник НИШ города Актобе Рустам Валеев впервые в истории страны завоевал золотую медаль Международной олимпиады по географии, которая проводится с 1996 года. Актюбинец стал лучшим из 200 школьников, представлявших 46 государств. Олимпиада была организована в Стамбуле, но в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в мире, прошла в онлайн формате.

Ученик 11 класса лицея "Білім - инновация" Ернар Батыржанов достойно выступил на Международной олимпиаде по биологии (IBO), которая проходила с 18 по 23 июля в португальском городе Лиссабоне в онлайн формате. Молодой человек стал бронзовым призером. Всего в олимпиаде участвовали 300 школьников из 70 стран.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития образования, работы с одаренными детьми, подготовки школьников к предметным олимпиадам.

Аким области пожелал ребятам дальнейших успехов в учебе и плодотворной деятельности на благо страны.