Высокие цены не выходят из моды - в Казахстане подорожала обувь

По итогам восьми месяцев обувь в Казахстане подорожала на 6% за год, сообщает zakon.kz.

Как отметили исследователи Energyprom.kz, заметнее всего выросли цены на детскую обувь - почти на 9%

Мужская обувь в текущем году подорожала на 6,5%, женская - на 5,2%. Больше всего выросла в цене детская обувь - на 8,5%, - говорится в сообщении.

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Согласно опросу, доля казахстанцев, которые не могут себе позволить две пары зимней и летней обуви, составила 15,3%.

Могут себе позволить две пары обуви 77,8% населения; доля тех, для кого вопрос не актуален, сократилась с 7% до 6,9%.

Что же до казахстанцев, которые не могут себе позволить заменить износившуюся обувь и одежду, доля таких граждан выросла с 4,7% до 5%.

В то же время увеличилась и доля казахстанцев, которые могут позволить себе обновку (с 90,5% до 90,7%); доля тех, для кого вопрос не актуален, уменьшилась с 4,8% до 4,3%, - уточнили аналитики.

Среди различных возрастных групп чаще всего упоминали о невозможности позволить себе две пары зимней и летней обуви казахстанцы в возрасте от 39 до 48 лет (17,4%), реже всего - в возрасте от 18 до 28 лет, а также пенсионеры (по 14,7%), - говорится в публикации.

Аналогичная ситуация сложилась и среди тех, кто не может себе позволить заменить износившуюся обувь и одежду: чаще всего так отвечали респонденты в возрасте от 39 до 48 лет (6,2%).

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Тем временем средняя стоимость ремонта мужской обуви в городах Казахстана в августе составила 1393 тг, а женской - 1113 тг. Дешевле всего отреставрировать обувь можно в Кызылорде, как мужскую (1000 тг), так и женскую (891 тг), а также в Караганде (мужскую - за 1049 тг, женскую - за 923 тг).

Дороже всего ремонт мужской обуви обходится жителям Нур-Султана (1987 тг) и Атырау (1817 тг), а женской - в Актау (1516 тг) и Атырау (1445 тг).

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Производство обуви в Казахстане по сравнению с прошлым годом увеличилось, составив за январь–август текущего года 913,2 тыс. пар (+19,7%) кожаной и 34,3 тыс. пар (+20,8%) - валяной и фетровой обуви.

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