В Жамбылской области строят завод по производству кальцинированной соды

В Сарысуском районе Жамбылской области началось строительство завода по производству кальцинированной соды. В торжественной церемонии закладки капсулы в фундамент нового предприятия приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, президент компании "Yildirim Group" Юксель Йылдырым.

Юксель Йылдырым отметил, что проектная мощность нового завода ТОО "Qazaq Soda" составит 500 тысяч тонн в год. В будущем этот показатель увеличится до 1,2 млн. тонн в год. Общая сумма проекта - 400 миллионов долларов. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2024 году. В настоящее время строительно-монтажные работы уже начались. В ходе строительства будут трудоустроены 1000 человек, после ввода в эксплуатацию - 1300 человек. Современный завод будет снабжать кальцинированной содой не только Казахстан, но и ряд соседних стран.

Инвесторы намерены использовать новые технологии, используемые при производстве кальцинированной соды. Кроме того, будет налажено безотходное производство.

Новый завод не только будет способствовать развитию экономики братской страны, но и создаст много новых рабочих мест. 98-99% работников здесь будут местные жители. Сырьевая база находится здесь. Проект станет крупнейшим центром производства химической продукции в Центральной Азии. Выражаем благодарность братскому народу за реализацию проекта, который осуществляется в соответствии с поручением главы государства при поддержке Правительства Казахстана, - сказал Ю. Йылдырым.

Аким области Бердибек Сапарбаев поблагодарил руководство всемирно известной компании "Yildirim Holding" и отметил, что проект по производству кальцинированной соды предоставит широкие возможности для привлечения инвестиций в регион.

Председатель Совета биев Сарысуского района Серик Акбасов отметил, что этот проект внесет свой вклад в развитие экономики Сарысуского района.

Мы рады, что крупный инвестиционный проект реализуется в нашем районе. Жители выражают благодарность главе государства и правительству страны. Самое главное, будет создано много рабочих мест. В первую очередь будут трудоустроены молодые люди, - отметил он.

В рамках программы "Дорожная карта бизнеса" выделено 479,2 млн. тенге, начались работы по подведению электроэнергии. Готовятся соответствующие документы для подведения водопровода, железнодорожной инфраструктуры.

На втором этапе планируется увеличить проектную мощность завода до 1,2 млн. тонн соды в год, намерены выпускать еще 11 различных продуктов и экспортировать продукцию за рубеж.

По мнению экспертов, этот завод позволит Казахстану избавиться от импортной зависимости и экспортировать казахстанскую кальцинированную соду в Россию и ряд стран Центральной Азии.