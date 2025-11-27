#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

"Алтыналмас" начал строительство завода по производству цианида натрия в Жамбылской области

Строительство завода по производству цианида, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 09:00 Фото: АО "АК Алтыналмас"
В Жамбылской области состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание завода по производству цианида натрия мощностью 25 000 тонн в год.

Проект, реализуемый золотодобывающей компанией АО "АК Алтыналмас", станет важным шагом в развитии химической отрасли Казахстана, создании рабочих мест и укреплении технологической и экономической независимости страны.

В церемонии закладки капсулы приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, председатель правления АО "Банк Развития Казахстана" Марат Елибаев, генеральный директор ТОО "Altynalmas Reagents" Уалихан Атагельдиев.

Фото: АО "АК Алтыналмас"

Новый завод, стоимостью порядка 60 миллиардов тенге, станет первым предприятием такого масштаба в Казахстане и позволит существенно снизить зависимость от импортного цианида натрия, обеспечив потребности золотодобывающей отрасли, и создаст экспортный потенциал для страны.

Проект имеет значительный социально-экономический эффект. В период строительства завода создаётся до 400 рабочих мест, порядка 250 постоянных рабочих мест будет создано после ввода в эксплуатацию. На современном химическом производстве "Алтыналмас" уделяет особое внимание системе обучения и подготовки персонала. Планируется привлечение опытных местных кадров и выпускников технических ВУЗов с обязательным обучением со стороны держателя технологии DuPont/Draslovka, а также технологического партнера – Glatt. Реализация проекта также будет способствовать пополнению местного и республиканского бюджета за счет налоговых и иных обязательных платежей, что дополнительно укрепляет экономический эффект для страны.

Фото: АО "АК Алтыналмас"

На новом предприятии будет применяться технология мирового лидера отрасли компании DuPont/Draslovka и инженерные решения Glatt Ingenieurtechnik GmbH и будут внедрены, без преувеличения, наилучшие доступные технологии в области производственной эффективности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. К примеру, полностью замкнутый цикл оборота технической воды с нулевым выбросом на рельеф, или двухконтурная система нейтрализации отходящих газов, при которой даже в случае внештатной ситуации выбросы в атмосферу будут ниже установленных законодательством.

"Алтыналмас" уделяет большое внимание развитию внутристрановой ценности и местных компетенций. Так, генеральным подрядчиком по проекту выступает ведущая казахстанская инжиниринговая компания – AAEngineering Group. Также проектом предполагается максимальная локализация и применение местного вспомогательного и нестандартного оборудования.

"Сегодня мы сделали важный шаг в реализации проекта, который имеет значение для развития химической промышленности и экономики Казахстана. Завод будет современным и безопасным производством, обеспечивающим потребности золотодобывающей отрасли и создающим новые возможности для региона и будущих поколений", – отметил генеральный директор ТОО "Altynalmas Reagents" Уалихан Атагельдиев.

Фото: АО "АК Алтыналмас"

Инициатива соответствует задачам, обозначенным в Послании главы государства "Экономический курс Справедливого Казахстана", где особое внимание уделяется ускоренному развитию обрабатывающей промышленности и производств с высокой добавленной стоимостью.

Реализация проекта даст импульс развитию смежных отраслей. В химической промышленности ожидается значительное увеличение производства аммиака, каустической соды, что в перспективе дает уникальную возможность полностью "замкнуть" производственный цикл в стране, за счет потребления исключительно казахстанского сырья. Это создаст дополнительный спрос на продукцию отечественных компаний и новые возможности для частного предпринимательства. Такой подход укрепляет промышленную основу, расширяет переработку сырья внутри Казахстана и способствует развитию целого ряда направлений химической промышленности.

Создание подобных производств также усиливает внутренний рынок, так как продукция будет закупаться преимущественно у казахстанских поставщиков, что обеспечивает дополнительную загрузку отечественных предприятий и стимулирует рост экономики в целом.

Фото: АО "АК Алтыналмас"

Финансирование проекта обеспечивается за счет собственных средств АО "АК Алтыналмас", займа Банка Развития Казахстана и участия международных и казахстанских финансовых институтов, включая Deutsche Bank и Euler Hermes.

АО "АК Алтыналмас" продолжает реализацию индустриальных проектов, направленных на развитие национального производственного потенциала, создание современных высокотехнологичных предприятий и укрепление устойчивого экономического будущего Казахстана.

Айсулу Омарова
