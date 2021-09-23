Не платил налоги, воевал на Донбассе - новые подробности об алматинском стрелке

Семья алматинского стрелка задолжала не только банкам, заявила алматинка Елена Винокурова. По ее словам, Дужнов и его супруга занимали крупные суммы и у знакомых и не возвращали их. Кроме того, семья уклонялась от уплаты налогов, передает zakon.kz.

КТК сообщает, что семье алматинки Елены Винокуровой Игорь Дужнов задолжал 35 тыс. евро. По ее словам, крупную сумму мужчина взял под расписку еще 12 лет назад. Тогда говорил, что деньги нужны на развитие шинного бизнеса. Дела ему якобы передала жена, а сама начала вкладывать все силы в собственный салон красоты. После у Дужнова начались проблемы, и возвращать долг он не спешил.

Игорь приехал к моей маме и сказал: "Вы вот остались одни. Я бы хотел, я сейчас буду заниматься бизнесом. Анаид будет заниматься своим салоном. Буду зарабатывать и поддерживать всячески вашу семью". Игорь и Анаид, так как мы все дружили, они знали, что недавно мы продали квартиру. Я подала в суд. Я, естественно, суд выиграла, и мой судебник сказал: "Лен, мы тут в очереди 50-е просто, если не 150-е". Ничего не мог сделать, потому что в аресте было буквально все, - рассказала Елена Винокурова.

Деньги, несмотря на решение суда, до сих пор никто не вернул. Винокурова рассказывает: однажды Дужнов даже пропадал без вести. Для всех это стало неожиданностью. Раньше у семьи была безупречная репутация, оба супруга – верующие. Жена всегда возвращала долги. Потом началось что-то странное: исчезновение, разговоры про войну на Донбассе и тому подобное.

Игорь пропадал без вести еще. Я говорю: "Игорь, а что ты делаешь? Почему ты не возвращаешь деньги? Ты ничем не занимаешься, ты бизнес не раскручиваешь?" Он сказал: "Ну, так получилось, руку мне отрежь". Я говорю: "А где ты вообще был?" Он говорит: "Я на Донбассе воевал". Когда Игорь пропал, Анаида написала заявление на всех, кому должен был Игорь. То есть людей еще таскали. Она предполагала, что они могли его похитить, убить, - говорит Винокурова.

Судебный исполнитель по этому делу рассказал, что взыскать с Дужнова деньги оказалось задачей не из легких.

Любой судебный исполнитель, который исполнял это выселение, мог оказаться на месте нашего коллеги. В 2018 году у меня находилось тоже исполнительное производство в отношении этого же должника Дужнова Игоря о взыскании в пользу Винокуровой Елены. Есть решение суда. Мне не удалось тоже взыскать, хотя уведомления о необходимости исполнения были направлены своевременно, он это все проигнорировал, - говорит судебный исполнитель Сакен Шерматов.

О том, что семья стрелка в гигантских долгах, говорят и данные из базы Министерства юстиции. Супруги не платят деньги государству, физическим и юридическим лицам. Из-за этого им официально запрещено покидать пределы Казахстана.

20 сентября в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы 54-летний мужчина открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из погибших - новый владелец дома.

Мужчина арестован. За убийство ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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