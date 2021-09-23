Рекордное потребление дизтоплива зафиксировано в Казахстане

В Казахстане наблюдается рекордное потребление дизельного топлива. Это происходит из-за того, что транзитные грузовики заправляются на территории республики. Об этом сообщил директор Департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики РК Бауыржан Салимгереев, передает корреспондент zakon.kz.

В этом году наблюдается существенный рост потребления дизельного топлива, пик пришелся на август 2021 года. Объем потребления составил 519 тыс. тонн, что больше, чем в прошлом году, на 84 тыс. тонны, и на 37 тыс. больше, чем в 2019 году. Это рекордная цифра потребления за один месяц за всю историю внутреннего рынка страны. По итогам первой половины сентября мы наблюдаем аналогичную ситуацию с потреблением, - сказал он.

По его словам, одной из основных причин роста потребления является сезонное увеличение транзитных грузовых перевозок.

На сегодня в Казахстане дизтопливо стоит дешевле, чем в соседних странах: в России - на 90 тенге, по сравнению с Узбекистаном - на 77 тенге, и дешевле, чем в Кыргызстане, на 60 тенге. Из-за высокой разницы весь транзитный грузовой транспорт заправляется у нас. По информации крупных АЗС, городская АЗС продает порядка 80% бензина и 20% дизтоплива, в то время как на АЗС, расположенных на трассах, наблюдается обратное соотношение, - уточнил представитель ведомства.

По данным Минэнерго, отпускная цена ресурсодержателей составляет 189 тыс. тенге/тонна, или 159 тенге/литр, на ТОО "АНПЗ" - 187 тыс. тенге/тонна, или 159 тенге/литр, включая НДС. С учетом доставки и хранения цена дизельного топлива в зависимости от региона составит порядка 175-180 тенге, что дешевле цен на АЗС.

Оксана Скибан, Нур-Султан