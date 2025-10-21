#АЭС в Казахстане
Технологии

Двукратное увеличение потребления интернет-трафика зафиксировано в Казахстане

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 09:22 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 21 октября 2025 года сообщил об увеличении потребления интернет-трафика в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, за последние три года в отрасль инвестировано более одного триллиона тенге.

"Сегодня в стране свыше 20 миллионов мобильных и 3,7 миллиона фиксированных абонентов. Средняя скорость интернета составляет 94 мегабита в секунду. Необходимо отметить существенный рост потребления интернет-трафика в текущем году. Ожидаем, что он составит в два раза больше, чем в прошлом году", – сказал Мадиев.

Он напомнил, что развитие отрасли осуществляется в рамках Национального проекта "Доступный интернет" на 2024-2027 годы.

"К концу 2027 года планируется обеспечить 100-процентный охват населения интернетом. Скорость интернета превысит 100 мегабит в секунду, а оптические линии связи будут доведены до 90% сельских населенных пунктов", – добавил министр.

Вчера, 20 октября, Мадиев сообщил, что в Казахстане разрабатывают систему видеомониторинга, которая с помощью ИИ будет распознавать лица.

Азамат Сыздыкбаев
