Тимофей Скатов: Чувствую себя уже большим игроком

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов хорошо провел последние две недели в своей игровой практике. Об этом говорят его результаты. Он впервые в карьере показал самый лучший результат в мировом рейтинге, поднявшись на 274-е место.

Для сравнения, на 4 января 2021 года Тимофей находился на 445-й строчке. Неделю назад 20-летний уроженец Петропавловска впервые стал чемпионом Казахстана. Этот титул дал ему еще и путевку на престижный турнир из ATP Astana 250, где он уже в первом круге преподнес большую сенсацию, обыграв известного итальянца Андреаса Сеппи (экс-18-я ракетка мира, ныне 87-й номер). Первыми впечатлениями о своих достижениях и многом другом Тимофей Скатов любезно поделился с zakon.kz.

- Тимофей, можешь ли ты сказать, что 2021 год для тебя прорывной? И если да, то когда и где это прочувствовал?

- Могу сказать, что этот год для меня прорывной, выиграл свой первый матч в челленджере в Нур-Султане, затем отличился летом на грунтовых кортах в Алматы. Доходил до полуфиналов и финалов, местами показывал хороший теннис. Вчера выиграл свою первую игру в АТР-Туре, и по сравнению с началом года чувствую себя намного увереннее, чувствую себя большим игроком, можно сказать (смеется).

- Почувствовал разницу между игроками, кто играет челленджеры и кто в АТР-Туре?

- Ну да, есть большая разница, кто играет в топ-100, они более устойчивые и уравновешенные, в ответственный момент могут принять правильное решение. Играют в более высоком ритме, просто так не возьмешь у них очко.

- Расскажи о своем нынешнем тренере, кто он, какие заслуги у него по работе с другими теннисистами и чем он тебе импонирует?

- Я уже три года тренируюсь с испанцем Хосе Альтуром, раньше он сам играл, тренируемся в Академии тенниса в Валенсии. Как тренер он подготовил россиянина Игоря Андреева (топ-20) и японца Таро Даниеля (топ-80). Хосе научил меня в первую очередь тактике тенниса, игре на задней линии, он хороший наставник, вселяет в меня уверенность, мне нравится с ним работать.

- Победа над Сеппи - самая громкая в твоей карьере. Верил, что сможешь это сделать?

- Я выходил на корт с мыслями о победе. Я много нервничал поначалу, но верил, что смогу разыграться по ходу игры, играть больше мячей в корт. В итоге так и получилось.

- Расскажи о своих родителях и семье.

- Я родился в Петропавловске, мои родители переехали в Тулу, когда мне был годик. У нас семья спортивная, папа - бывший футболист, мама занималась лыжами, брат занимался футболом. Мама сейчас - директор теннисного центра в Туле. Они меня постоянно поддерживают, звонят, видимся редко из-за моих частых перелетов по турнирам.

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- Ты по своим показателям уже почти подходишь сборной Казахстана. Стал чемпионом РК, победил топ-игрока, прошел один круг основы на АТП-Туре. Не получил ли приглашение на ноябрьские игры Кубка Дэвиса от капитана сборной Юрия Щукина?

- Я рад буду быть частью сборной Казахстана, конечно, если пригласят. Но прежде мне необходимо набрать важные рейтинговые очки, чтобы соответствовать уровню. Планирую участие в нескольких челенджерах, возможно, если наберу нужные очки, будем пробовать силы на квале чемпионата Австралии.

- Как часто бываешь в Петропавловске, остались ли там родственники?

- Последний раз был там 8 лет назад, бабушка с дедушкой до сих пор живут там.

- Какие планы до конца года? Каков турнирный график?

- После Астаны собираюсь на два челленджера в Испании, в Мурсии и Барселоне. А там посмотрим, может, немного передохнем, просто потренируемся. Время покажет.

- Я наблюдал за твоей игрой на алматинском челенджере. Что мне понравилось, это твое спокойствие и стабильность ударов на задней линии.

- Да, вы правильно отметили, на задней линии чувствую себя комфортно. Даже в самый плохой день стараюсь по тактике тренера навязать и поддерживать свою игру. Стараюсь часто выходить к сетке, когда это удобно, но над этим элементом мне надо поработать еще.

- Приходилось ли общаться на государственном языке и знаешь ли ты какие то казахские базовые слова приветствия и т.д.?

- Честно скажу, с казахским языком у меня тяжело (улыбается). Не было такой возможности общаться на казахском языке, выучить простые слова приветствия мне возможно. Но лозунг «Алга, Казахстан!» я знаю.

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- Немного о хобби, если есть таковое, и чем занят в свободное время.

- Свободного времени практически нет, тренировками занят. Если нахожу время, то люблю читать книги.

- Как собираешься провести конец года, отдых или что-то другое?

- Пока точных планов нет, все зависит, как я сыграю предстоящие турниры и наберу ли рейтинговые баллы.

- Вообще бывает такое, что не берешь ракетку неделю во время отпусков, или все же по часику уделяешь время теннису, даже на отдыхе?

- Конечно, нужно отдыхать от тенниса, это часть развития, расслабить голову, чтоб мышцы отдохнули.

- Практически все твои товарищи по сборной Казахстана люди семейные. У тебя нет планов в ближайшее время порадовать своих родителей внуками?

- (Смеется.) Нет, пока не женат. Девушка есть, дружим два года. Жениться пока не собираюсь, это ответственность, нужно быть готовым к этому. Я больше сконцентрирован на теннисе, до свадьбы далеко еще.

Куандык Шынасилов