Россиянин 10 лет получал пенсию как гражданин Казахстана 

В Восточно-Казахстанской области мужчина более 10 лет получал пенсию в двух странах, сообщает zakon.kz.

Мужчина в 1999 году принял российское гражданство, однако более 20 лет проживал и работал в Казахстане по документам гражданина РК. В 2011 оформил пенсию в Казахстане.

В настоящее время рассматривается вопрос о возвращении незаконно полученных денежных средств, нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 496 КРКоАП (нарушение "Закона о гражданстве").

До вступления в гражданство другой страны гражданину РК необходимо отказаться от казахстанского гражданства. Для этого нужно в 30-дневный срок уведомить органы внутренних дел о планируемом получении гражданства иного государства, а также сдать паспорт и удостоверение личности Казахстана.

Мотивов для двойного гражданства несколько - это беспрепятственное пересечение госграницы в период карантинных ограничений, возможность экстренной эмиграции в случае наступления чрезвычайных ситуаций: массовые беспорядки, уголовные преследования, ухудшение эпидситуации, получение материальных преимуществ, а именно пенсионный расчет, пособие при рождении детей, льготные условия при поступлении в вузы, - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.