Житель Астаны с двойным гражданством 10 лет получал пенсии в Казахстане и России одновременно

В Астане сотрудниками столичной прокуратуры пресечено незаконное получение пенсионных отчислений, сообщает Zakon.kz.

Об этом 31 декабря 2024 года рассказали в пресс-службе надзорного органа.

"Житель города, имея двойное гражданство Казахстана и Российской Федерации, на протяжении 10 лет одновременно на территории двух государств получал пенсионные выплаты". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Фото: gov.kz

В соответствии с соглашением о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, при переселении пенсионера в пределах государств-участников соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера.

"Таким образом, пенсионные выплаты не могут быть назначены одновременно в двух государствах – участниках соглашения. По акту реагирования прокуратуры города судом с получателя пенсионных выплат взысканы незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 млн тенге". Пресс-служба прокуратуры Астаны

20 декабря 2024 года стало известно, что троих россиян выдворили из Казахстана за двойное гражданство.