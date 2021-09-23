У кого в Павлодаре выявили "эта-штамм"

В Павлодаре ребенок с "нигерийским" штаммом коронавируса ("эта-штамм") перенес болезнь бессимптомно. Об этом сообщили санитарные врачи, передает zakon.kz.

Как сообщает Павлодар-онлайн, мальчик проходил как контактный, так как COVID-19 подтвердился у его родственников.

Как уточнил руководитель Управления здравоохранения Павлодарской области Айдар Ситказинов, это мальчик 2016 года рождения, у которого коронавирусной инфекцией переболела вся семья.

COVID-19 у ребенка выявили еще в июле. Тогда он не ходил ни в школу, ни в детский сад. Началось все с симптомов заболевания у главы семейства, потом симптомы проявились у его жены, один ребенок перенес инфекцию бессимптомно, второй вообще не заразился. Карантин продлился две недели, сейчас вся семья здорова.

В свою очередь в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области отметили, что они не выезжали из Павлодара, так что заразились КВИ здесь.

Правда, наверняка сказать, был ли у всех троих "нигерийский" штамм, сейчас нельзя, потому что в референс-лаборатории в столице был только анализ ребенка 2016 года рождения.

Из Павлодарской области выборочно в плановом порядке было направлено 30 проб в лабораторию Национального центра экспертизы, где проведено исследование образцов на определение штаммов. Результат выявил в одной пробе "нигерийский" штамм, еще в одной пробе - "британский" штамм и в четырех - "индийский". пресс-служба ДСЭК Павлодарской области

21 сентября стало известно, что новый штамм коронавируса - "эта-штамм" ("нигерийский" штамм) - был выявлен в пяти пробах, которые были взяты по всему Казахстану. Заболевших "эта-штаммом" выявили в четырех регионах: Карагандинской (один), Мангистауской (два), Павлодарской (один) областях и в Нур-Султане (один).

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