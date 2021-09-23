Какие изменения внесены в правила проведения таможенного досмотра

В правила проведения таможенных досмотра и осмотра внесены изменения, способствующие созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.

В частности, комитетом разработана и утверждена форма уведомления о месте и времени проведения таможенных досмотра и осмотра, которая направляется уполномоченному в отношении товаров лицу для упорядочения и систематизации действий должностных лиц органов государственных доходов, при совершении таможенного досмотра (осмотра), создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности.

В связи с чем внесено изменение в пункт 7, который возлагает обязанность на уполномоченное должностное лицо органов государственных доходов перед проведением таможенного досмотра направлять уведомление о назначении места и времени проведения таможенного досмотра (осмотра) декларанту или иному лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров.

Уведомление признается направленным при направлении на бумажном носителе, электронным сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу, которые извещаемое лицо указало в процессе совершения таможенных операций.

Также внесена уточняющая правка, касающаяся срока хранения видеозаписей таможенных досмотра и осмотра, в целях регламентации сроков хранения фотоснимков (видеозаписей) и мест хранения, а также исключения возможности преждевременного удаления видеозаписей, зафиксировавших коррупционные правонарушения, для их сокрытия.

Таким образом, изменения и дополнения внесены в целях упорядочения и систематизации действий должностных лиц территориальных органов государственных доходов при совершении таможенного досмотра (осмотра), создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, и регламентации сроков хранения фотоснимков (видеозаписей) и мест хранения, а также исключения возможности преждевременного удаления видеозаписей, зафиксировавших коррупционные правонарушения, для их сокрытия, - сказали в КГД.