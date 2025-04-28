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Право

Досмотр пассажиров и ручной клади на вокзалах и аэропортах: внесены изменения

люди сидят и ходят внутри ж/д вокзала, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 11:55 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра транспорта от 21 апреля 2025 года внесены изменения в Правила и требования к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что работник досмотра №1:

  • проверяет документы, удостоверяющие личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов пассажиров и посетителей (при объявлении высокого ("оранжевого") и критического ("красного") уровня угрозы);
  • направляет пассажиров и посетителей на досмотр в порядке, исключающем скопление их в пункте досмотра;
  • предлагает предъявить вещества и предметы, запрещенные к перевозке; направляет пассажиров и посетителей для прохождения через стационарный металлообнаружитель (металлодетектор);
  • предлагает выложить имеющиеся металлические предметы, электронные и электрические устройства, фото-, киноаппаратуру;
  • предлагает разместить ручную кладь, багаж и иные предметы на конвейер рентгено-телевизионной установки, следит за правильным расположением вещей на нем, регулирует загрузку конвейера, информирует работника досмотра №2 о необходимости остановки конвейера рентгено-телевизионной установки;
  • участвует в личном досмотре пассажиров.  

Приказ вводится в действие с 26 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что внесены изменения в правила оказания услуг в аэропортах.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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