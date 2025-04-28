Досмотр пассажиров и ручной клади на вокзалах и аэропортах: внесены изменения
Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра транспорта от 21 апреля 2025 года внесены изменения в Правила и требования к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что работник досмотра №1:
- проверяет документы, удостоверяющие личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов пассажиров и посетителей (при объявлении высокого ("оранжевого") и критического ("красного") уровня угрозы);
- направляет пассажиров и посетителей на досмотр в порядке, исключающем скопление их в пункте досмотра;
- предлагает предъявить вещества и предметы, запрещенные к перевозке; направляет пассажиров и посетителей для прохождения через стационарный металлообнаружитель (металлодетектор);
- предлагает выложить имеющиеся металлические предметы, электронные и электрические устройства, фото-, киноаппаратуру;
- предлагает разместить ручную кладь, багаж и иные предметы на конвейер рентгено-телевизионной установки, следит за правильным расположением вещей на нем, регулирует загрузку конвейера, информирует работника досмотра №2 о необходимости остановки конвейера рентгено-телевизионной установки;
- участвует в личном досмотре пассажиров.
Приказ вводится в действие с 26 апреля 2025 года.
Ранее мы рассказали, что внесены изменения в правила оказания услуг в аэропортах.
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