К 2025 году доля участия государства в экономике будет сокращена – Смаилов

Правительством утвержден Комплексный план противодействия нелегальной торговле через границы страны, передает zakon.kz.

Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов на брифинге по посланию главы государства народу Казахстана "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Так, по словам Смаилова, в Казахстане внедряется Национальная система прослеживаемости товаров. Углубляется цифровизация налогового и таможенного администрирования.

Для мониторинга потоков и сокращения лжетранзита расширяется внедрение навигационных пломб. Централизованы таможенные функции в части контроля и выпуска деклараций на товары. Внедряется технология искусственного интеллекта для анализа данных, – сказал первый заместитель премьер-министра.

С учетом международного опыта начат проект по горизонтальному мониторингу крупного бизнеса, основанный на дистанционном взаимодействии.

Комплексная работа проводится по противодействию выводу капитала за рубеж и деоффшоризации экономики.

Подписана многосторонняя конвенция с ОЭСР для электронного обмена сведениями.

В целом, по словам Смаилова, предлагаемые меры направлены на увеличение доходов государственного бюджета.

В целях реализации поручения президента по сокращению присутствия государства в экономике реализуется Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы. 50% объектов будут выставлены на приватизацию уже до конца текущего года, 30% – в 2022 г. и по 10% – в 2023 и 2024 годах, – сказал он.

По каждому объекту приватизации разработаны и внесены в Реестр госимущества дорожные карты реализации. Как отметил вице-премьер, приватизация через прозрачные торги на электронной площадке Комитета госимущества уже идет полным ходом. В целом, эти меры позволят к 2025 году сократить долю участия государства в экономике до 14%.

Президентом поставлена задача по решению проблемы убыточности отдельных субъектов квазигоссектора. В данном направлении совместно со Счетным комитетом проводится необходимый анализ деятельности каждой нацкомпании и госпредприятия.

Наряду с этим, предлагается нормативно предусмотреть ответственность первых руководителей компаний квазигоссектора за недостижение показателей в планах развития, в том числе за допущение убытков.

Также будет разработан законопроект о возврате в экономический оборот замороженных залоговых активов в финансовых институтах.

По направлению "Совершенствование региональной политики" главой государства поставлена задача разработать Закон "О развитии агломераций". Работа по законопроекту ведется совместно со Всемирным банком. Она включает в себя оценку существующей регуляторной и институциональной среды и текущих вопросов управления агломерациями, разработку подходов по их развитию, – отметил Алихан Смаилов.

Предусматривается также актуализация Планов развития регионов в соответствии с утвержденными Общенациональными приоритетами. Эти меры будут включать соблюдение принципа "люди к инфраструктуре" и будут фокусироваться на развитии перспективных сел.

Также в целях дальнейшего развития местного самоуправления главой государства поручено расширить положительный опыт "народного участия" в бюджете в 10 раз. В целях расширения участия населения в управлении и контроле за государственными финансами, особенно по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству, будут внесены соответствующие поправки в нормативные правовые акты.

В целях реализации инициативы президента в части разработки мер стимулирования бизнеса к увеличению зарплаты своим работникам будут внесены соответствующие поправки в Правила госзакупок и Правила закупок субъектов квазигоссектора.

В Послании главы государства народу Казахстана поставлены конкретные задачи по обеспечению высокого качества экономического роста и улучшению уровня жизни населения. Они будут выполнены полностью и в срок. Средства, необходимые для реализации мероприятий Послания президента, будут полностью предусмотрены в бюджете, — сказал в заключение Смаилов.

Кроме того, в целях реализации поручения президента по возврату инфляции в установленные коридоры правительством принят комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 гг.

В рамках данного комплекса мер предусмотрена реализация 64 мер оперативного и системного характера, направленных на сдерживание роста цен и увеличение доступности социально значимых продовольственных товаров.

В 2022 году для развития предпринимательства будет продолжена реализация программ "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса". В целом, объем финансирования составляет 1 трлн тенге.

В целях снижения нагрузки на микро-и малый бизнес будет введена единая выплата из фонда оплаты труда. Это позволит упростить порядок исчисления и уплаты этих платежей, а также снизить общую нагрузку на фонд оплаты труда с 34% до 25% с 2023 года.

В целях повышения эффективности государственных финансов и восстановления активов Национального фонда будет принята специальная концепция управления государственными финансами. Она будет охватывать бюджетную политику, вопросы управления государственным долгом, а также формирования и использования средств Национального фонда.

Будет усилен контроль за эффективностью государственных расходов и трансфертов из Национального фонда. В качестве основных подходов к Концепции предлагается выделить следующие меры:

поэтапное снижение дефицита бюджета для ограничения роста государственного долга и поддержания его на безопасном уровне;

установление основных показателей устойчивости долга;

тщательный отбор проектов и другие меры для достижения максимального экономического эффекта.

Реализуется план мероприятий по противодействию теневой экономике в части увеличения доходов бюджета. Планом предусмотрены меры, направленные на стимулирование бизнеса к выходу из тени, усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей, – проинформировал первый заместитель премьер-министра РК.

Кроме того, как сообщил Смаилов, проводятся масштабные мероприятия по снятию излишних барьеров и противодействию незаконному торговому обороту.