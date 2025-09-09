Закрепить четкие границы участия государства в экономике поручил Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 9 сентября 2025 года анонсировал возможность совершенствования мер поддержки бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов указал на необходимость реформирования государственного сектора.

"Министерству национальной экономики необходимо законодательно закрепить четкие границы участия государства в экономике и допустимые правовые требования к управлению", – заявил он.

Отмечена важность инструмента Реестра обязательных требований для защиты бизнеса от избыточных проверок.

Глава Кабмина также поручил провести ревизию нормативных актов на предмет соответствия Предпринимательскому кодексу.

"Во главе угла должна стоять задача защиты и стимулирования малого и среднего бизнеса. В рамках реализации поручения главы государства планируется внедрение механизма сервисного сопровождения налогоплательщика с применением искусственного интеллекта", – подчеркнул Бектенов.

В этой связи он поручил Министерству финансов совместно с Министерством цифровизации обеспечить создание отдельного центра обработки данных Комитета государственных доходов.

Ранее премьер-министр Казахстана поручил разработать новую конкурентную тарифную политику для всех видов транспорта.