Названы нетипичные симптомы острого инфаркта

Нетипичные симптомы острого инфаркта перечислила кандидат медицинских наук, кардиолог Ирина Литвякова. По ее словам, вздутие и боль в животе могут сигнализировать о развитии острого инфаркта миокарда, передает zakon.kz.

По ее словам, как пишет РИА Новости, острая форма заболевания зачастую проявляется в виде слабости, одышки и холодного пота, которые сопровождают постепенно нарастающую боль в области сердца. В таких случаях, по ее словам, смена положения тела и прием анальгетиков не помогают.

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Однако существуют нетипичные симптомы острого инфаркта. К ним специалист отнесла "астматическую форму", проявляющуюся в виде сухого кашля, ощущения удушья и сдавленности в грудине.

Врач подчеркнула, что спазмы, изжога, вздутие и напряжение мышц живота также могут говорить о развитии недуга.

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Кроме того, в перечень нехарактерных признаков она включила боли в области грудного отдела позвоночника и нижней челюсти.