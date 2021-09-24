Куат Хамитов и Мариф Пираев прошли взвешивание перед боем

24 сентября в Сочи (Россия) состоится турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights, в главном бою которого встретятся казахстанский файтер Куат Хамитов и россиянин Мариф Пираев, zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Накануне поединка бойцы прошли взвешивание и встретились лицом к лицу на дуэли взглядов. Видео опубликовано на странице FIGHT NIGHTS GLOBAL в Instagram.

Напомним, что свой последний поединок Хамитов провел в июне против украинца Романа Головинова — в нем он одержал победу удушающим приемом в первом раунде. Что касается "Пираньи", то его предыдущее выступление состоялось на турнире Hardcore FC в июле, тогда Мариф удушающим приемом победил соотечественника Никиту Солонина.





