В Алматы мужчина пытался проехать в детсад, угрожая пистолетом

В Алматы мужчина пытался проехать на территорию детского сада, при этом угрожал пистолетом. Видео с инцидентом появилось в социальных сетях, передает zakon.kz.

Как выяснилось, это произошло в Наурызбайском районе, детсад "Ашамай-2" находится в коттеджном городке.

Охрана детсада была вынуждена вызвать наряд полиции.

В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован Управлением полиции Наурызбайского района.

Установлено, что пистолет является газовым и имеется официальное разрешение. По результатам разбирательства будут приняты меры в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе ДП.