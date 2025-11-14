Пьяный бездомный: комментарий полиции Алматы о мужчине с пистолетом

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы прокомментировали случай с девушкой, которую на улице преследовал мужчина с предметом, похожим на пистолет, сообщает Zakon.kz.

В полиции подтвердили, что по этому случаю был звонок на "102".

"На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции. Подозреваемый был задержан и доставлен в подразделение полиции для разбирательства. Установлено, что задержанный – мужчина без определенного места жительства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В его руках находился игрушечный пистолет, не представляющий опасности для окружающих. По данному факту возбуждено административное производство за совершение мелкого хулиганства. Материалы дела направлены в суд для принятия законного решения", – говорится в комментарии.

Накануне, 13 ноября, жительница Алматы поделилась в соцсетях, что ее на ул. Тимирязева преследовал мужчина. Она забежала в ломбард, а преследователь достал пистолет и ждал ее снаружи.