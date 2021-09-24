Токаев: Нужен контроль за выделением средств на нацпроекты

Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам, сообщает zakon.kz.



По данным сайта Акорды, в повестку дня вошли четыре вопроса: национальные проекты, формирование эффективной товаропроводящей системы, системные меры по продвижению экспорта и проект Плана территориального развития.

О ходе разработки национальных проектов доложил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов.

Внимательно выслушав доклад, глава государства напомнил, что на прошлом заседании был одобрен перечень нацпроектов и было поручено доработать их с точки зрения финансовой обеспеченности, реалистичности конечных показателей и исключения громоздкости.

Видим, что работа в этом направлении проведена. Есть вопрос, касающийся финансирования. Согласно презентации, часть затрат на реализацию отдельных мероприятий – 3,3 трлн тенге – возлагается на местные бюджеты. Это немалая сумма. Готовы ли местные бюджеты к этому? Предстоит разработать четкий механизм межбюджетных отношений в части реализации национальных проектов. Нужен контроль за выделением средств на нацпроекты на местах. Правительству следует тщательно проработать данный аспект, – поручил президент.

Касым-Жомарт Токаев затронул и вопрос частных инвестиций. Как он сообщил, из 49 трлн тенге, необходимых для финансирования нацпроектов, 33 триллиона, или 67 % от всего объема, приходится на внебюджетные средства.

Я полагаю, что данные суммы детально проработаны и соответственно имеют под собой конкретные планы и источники финансирования. Нельзя допустить, чтобы нацпроекты не реализовались из-за недостаточной отработки с частными инвесторами. Подчеркну, эффективное привлечение частных инвестиций важно так же, как и рациональное использование бюджетных средств, – сказал глава государства.

Он предложил в целом одобрить предлагаемые национальные проекты с учетом сегодняшнего обсуждения. Правительству поручено принять соответствующие постановления в двухнедельный срок.

Агентству и Правительству следует также провести эффективную разъяснительную работу среди экспертного сообщества и населения. Необходимо четко и оперативно реагировать на вопросы и критику, не отмалчиваться, вести конструктивный диалог. После утверждения нацпроектов немедленно приступайте к реализации. Важно использовать возможности проектного офиса Правительства. Он должен обеспечить оперативный мониторинг и отчет по реализации каждого нацпроекта. По мере реализации национальных проектов я буду рассматривать ход исполнения и принимать необходимые решения, – заявил Токаев.

Далее был рассмотрен вопрос формирования эффективной товаропроводящей системы, по которому с докладом выступил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Глава государства подчеркнул, что текущий год обнажил системные проблемы в сфере производства, хранения и реализации продукции. Инфляция, особенно продовольственная, давно вышла за пределы установленных коридоров.

Очевидно, что оперативные меры, ценовой контроль не могут заменить фундаментальных принципов рыночной экономики. Нужны системные меры. Поэтому формирование национальной товаропроводящей системы является важной составляющей данной работы. И сами оптово-распределительные центры, и их деятельность по стандартизации, обеспечению регулярности поставок, должны стать одним из ключевых элементов кооперации производителей, в том числе и малых. Это особенно важно для людей, живущих на селе, ведущих личные подсобные хозяйства. Они сегодня слабо вовлечены в экономический оборот, вынуждены продавать свою продукцию, как говорится, "на корню", с поля. Еще одна задача сети ОРЦ – это исключение ненужных посредников на пути "от поля до прилавка". Необходимо на деле повысить ценовую доступность продуктов для населения, – считает президент.

По третьему вопросу повестки дня – о системных мерах по продвижению экспорта – также выступил Бахыт Султанов.

О работе над проектом Плана территориального развития отчитался Асет Иргалиев.

Выслушав министра национальной экономики, президент Казахстана отметил, что План должен включать не только базовые принципы и подходы к рациональной территориальной организации всей страны, но и основные параметры развития каждого региона.

С учетом наших географических, демографических, экономических особенностей План территориального развития является важнейшим документом госпланирования. Именно работа на местах – правильно организованная, системная и планомерная – лежит в основе позитивного отношения и доверия общества к власти, предпринимаемым ею мерам и реформам. Поэтому План должен стать не просто документом, написанным госорганами для госорганов. Он должен быть понятным и правильно воспринятым каждым гражданином нашей страны. Также План должен быть своего рода ориентиром для бизнеса и инвесторов. Они должны четко понимать, как мы развиваем регионы, на что делаем ставку, какие отрасли считаем приоритетными, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также на заседании выступили председатель президиума НПП "Атамекен" Тимур Кулибаев и внештатный советник президента по вопросам экономического развития, заместитель председателя Совета по реформам Сэр Сума Чакрабарти.