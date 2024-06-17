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Законодательство РК

Правила выделения средств из резервов правительства изменили в Казахстане

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 09:57 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением правительства от 12 июня 2024 года внесены дополнения в Правила использования резервов правительства РК и местных исполнительных органов, сообщает Zakon.kz.

Подготовка решения правительства и местных исполнительных органов (МИО), а также правового акта уполномоченного органа в сфере гражданской защиты о выделении денег соответственно из резервов правительства и МИО осуществляется теперь (помимо прочих) также в случае, когда потребность в деньгах резерва правительства и МИО возникла в текущем финансовом году и необходимость в них не связана с прошлыми обязательствами администратора бюджетной программы, за исключением случаев погашения обязательств правительства, центральных государственных органов, МИО по субсидированию убытков (долгов) энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности, 100% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и осуществляющих одновременно деятельность по производству электрической энергии, воды (дистиллята) и тепловой энергии.

Постановление введено в действие с 12 июня и действует до 31 декабря 2024 года включительно.

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