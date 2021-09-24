Самоизоляция Путина - чем занимается президент

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о самоизоляции Владимира Путина, сообщает zakon.kz.

По его словам, президент России ведет на самоизоляции обычный образ жизни, включая работу.

Все равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, вместе с документооборотом ежедневным, ежечасным, вместе с закрытыми линиями связи, вместе с докладами, которые ему поступают ежечасно или ежеминутно, - отметил РИА Новости представитель Кремля.

Читайте также:

Путин объяснил, почему ушел на самоизоляцию

Ранее, 14 сентября, Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию.

Он уточнил, что COVID-19 выявили у нескольких десятков человек в его окружении.

Читайте также:

Когда Владимир Путин выйдет из самоизоляции