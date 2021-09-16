Путин объяснил, почему ушел на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин рассказал, почему решил соблюдать режим самоизоляции, передает zakon.kz.

Читайте также: Путин отправится на самоизоляцию

Как сообщает РИА Новости, на Совете коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, который проходит в Душанбе, российский лидер выступал по видеосвязи.

Читайте также: Токаев и Путин обсудили афганскую проблематику

Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два - несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции. Владимир Путин

По его словам, Россия заинтересована в обсуждении, пусть и дистанционно, ключевых задач, стоящих перед организацией.

Читайте также: Токаев прибыл в Душанбе

16-17 сентября в Душанбе пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Читайте также: Опубликовано видео начала встречи глав стран ОДКБ