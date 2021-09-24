Туркестан: Засверкали ночные фонари мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи

Завершен проект освещения на территории мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает zakon.kz.

Для данных работ по установке ночных фонарей возле исторического памятника было использовано 1200 метров электрической проводки, 229 цветных ламп сегодня были торжественно зажжены. При реализации уникального проекта потребовалось сохранить и не испортить каждую деталь этого памятника древности.

В торжественном мероприятии, посвященном презентации архитектурной подсветки исторического мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи принял участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Глава региона поздравил присутствующих с этим значимым днем, отметив, что для священного Туркестана это событие является важным.

Исторический Указ Елбасы, Первого Президента Нурсултана Назарбаева открыл новое дыхание Туркестану. Обновленный Туркестан уже в другом статусе, а мы стали свидетелями одного из этих добрых начинаний в областном центре южного края страны. Как показывает практика, священный Туркестан знают и ценят в мировых местах паломничества, таких как Мекка Мадина, мечеть Айя София в Стамбуле и Регистан в Самарканде. Мы решили воспользоваться таким случаем и продемонстрировать такие исторические места. И теперь хотим пригласить всех гостей тюркоязычных стран и не только на осенний туристический сезон на юг страны. А необходимые работы по благоустройству и освещению территории сакрального места завершены. Благодаря непрерывному развитию сферы туризма мы намерены обеспечить приток туристов и количество посетителей в 2025 году до 2,5 млн. человек, - сказал Шукеев.

Проект освещения мавзолея осуществлен при поддержке Министерства культуры и спорта РК, с экспертным заключением РГП "Казкайтажанарту", с учетом рекомендаций археологов. По словам технического директора проекта Багилы Исаковой, прежде чем приступить к проекту, специалисты провели исследовательские и аналитические работы в известных мировых исторических музеях, подобных мавзолею Ясауи.

Мы работали под контролем компетентных учреждений, со специальным экспертным заключением. Светильники были установлены вокруг мавзолея, на крыше с помощью качественных установок. За время работы не было повреждено ни одного кирпича. Потому что свет был подключен с помощью дополнительно установленной установки. Светодиодные светильники с DMX управлением, - рассказал руководитель проекта.

По словам специалистов, при изменении оптики и световых характеристик видны различные элементы эпиграфики, то есть каллиграфические надписи на стенах мавзолея. Именно этот удивительный вид мавзолея станет главной особенностью освещения. На торжественном вечере, в Ботаническом саду возле исторического мавзолея выступили оркестр казахских народных инструментов имени "Сугир" областной филармонии им.Ш. Калдаякова, также артисты театра "Астана Балет" и известные певцы. пресс-служба акима Туркестанской области