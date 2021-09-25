Талибы вернут отрубание конечностей и смертные казни

Талибы заявили, что намерены возобновить проведение смертных казней и отрубание конечностей в качестве наказания за преступления, заявил один из представителей движения, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил представитель Талибана (организация, запрещенная в Казахстане) глава комиссии по исполнению наказаний в Афганистане Нуреддин Тораби, передает РБК.

Все критиковали нас за казни на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и устанавливать свои законы на основе Корана. глава комиссии по исполнению наказаний в Афганистане Нуреддин Тораби

Associated Press приводит слова Тораби, о том, что практика отрубания конечностей положительно влияет на безопасность и имеет "сдерживающий эффект". Однако вопрос о публичности данного вида наказаний, по его словам, находится в стадии обсуждения.