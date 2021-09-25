Российский врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян предупредила о том, что слишком горячий напиток может нанести вред здоровью человека и стать причиной развития онкологического заболевания, передает zakon.kz.

После заварки чая важно дать ему время на остывание, подождать пять минут и только после этого начинать пить, - пишет ren.tv.

По словам специалиста, горячий чай создает иллюзию тепла. Человек согревается от выпитого напитка не столько физическим, сколько психологическим образом. Однако такая привычка может стать очень вредной, предупредила гастроэнтеролог.

По поводу горячих напитков есть исследование, что они могут привести к развитию онкологических заболеваний, могут быть повреждены пищевод, гортань. Поэтому мы завариваем чай не кипятком и пьем несколько остывшим, - пояснила она.

Врач добавила, что лучше всего, чтобы чай соотносился с температурой тела. Он может быть чуть горячее, градусов 40, но кипяток пить однозначно не надо, резюмировала она.