Горячий чай может вызвать рак языка, предупредил врач

Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал об опасности частого употребления горячего чая, которое может привести к развитию рака языка, сообщает Zakon.kz.

В интервью с News.ru он пояснил, что горячие напитки и еда могут вызвать термические повреждения слизистой, что способствует возникновению злокачественных новообразований. Это подтверждает распространенный миф о том, что ожоги способны спровоцировать рак.

Черемушкин также отметил, что язык — это орган, который подвержен частым травмам: его можно случайно прикусить, обжечь горячими продуктами или повредить протезами. Постоянное обновление слизистой затрудняет раннюю диагностику заболеваний. В числе факторов риска онколог выделил вирусные поражения, такие как папилломы, которые могут появляться из-за проблем с желудочно-кишечным трактом и дисбактериозом.

Онколог также рассказал, как распознать рак языка на ранних стадиях: одним из ключевых симптомов являются язвы или бугорки, которые можно увидеть в зеркале. При появлении этих признаков врач рекомендует незамедлительно обратиться к специалисту, так как заболевание сложно поддается лечению.

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