Горячий чай может вызвать рак языка, предупредил врач
В интервью с News.ru он пояснил, что горячие напитки и еда могут вызвать термические повреждения слизистой, что способствует возникновению злокачественных новообразований. Это подтверждает распространенный миф о том, что ожоги способны спровоцировать рак.
Черемушкин также отметил, что язык — это орган, который подвержен частым травмам: его можно случайно прикусить, обжечь горячими продуктами или повредить протезами. Постоянное обновление слизистой затрудняет раннюю диагностику заболеваний. В числе факторов риска онколог выделил вирусные поражения, такие как папилломы, которые могут появляться из-за проблем с желудочно-кишечным трактом и дисбактериозом.
Онколог также рассказал, как распознать рак языка на ранних стадиях: одним из ключевых симптомов являются язвы или бугорки, которые можно увидеть в зеркале. При появлении этих признаков врач рекомендует незамедлительно обратиться к специалисту, так как заболевание сложно поддается лечению.
Ранее врач объяснила, как детский стресс может стать причиной бессонницы у взрослых. Подробнее можно узнать здесь.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.