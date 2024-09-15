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Горячий чай может вызвать рак языка, предупредил врач

Горячий чай может вызвать рак языка, предупредил врач , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 20:44 Фото: pixabay
Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал об опасности частого употребления горячего чая, которое может привести к развитию рака языка, сообщает Zakon.kz.

В интервью с News.ru он пояснил, что горячие напитки и еда могут вызвать термические повреждения слизистой, что способствует возникновению злокачественных новообразований. Это подтверждает распространенный миф о том, что ожоги способны спровоцировать рак.

Черемушкин также отметил, что язык — это орган, который подвержен частым травмам: его можно случайно прикусить, обжечь горячими продуктами или повредить протезами. Постоянное обновление слизистой затрудняет раннюю диагностику заболеваний. В числе факторов риска онколог выделил вирусные поражения, такие как папилломы, которые могут появляться из-за проблем с желудочно-кишечным трактом и дисбактериозом.

Онколог также рассказал, как распознать рак языка на ранних стадиях: одним из ключевых симптомов являются язвы или бугорки, которые можно увидеть в зеркале. При появлении этих признаков врач рекомендует незамедлительно обратиться к специалисту, так как заболевание сложно поддается лечению.

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