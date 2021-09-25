Пьяный мужчина в полицейской форме приставал к прохожим в Кокшетау 

В Кокшетау пьяный мужчина в полицейской форме приставал к прохожим, сообщает zakon.kz.

23 сентября в 17:36 в полицию поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что во дворе дома по улице Акана Серэ неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии, одетый в полицейскую форму, представляется сотрудником полиции и пристает к прохожим, - сообщили в ДП Акмолинской области.

На место происшествия был направлен экипаж автопатруля "Аскер", в ходе проверки сотрудниками полиции установлен житель областного центра, 1999 г.р., который находился во дворе дома в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина был доставлен для медицинского освидетельствования на установление употребления психоактивных веществ и состояния опьянения. Результаты экспертизы показали алкогольное опьянение средней степени 2.69 промилле.

По данному факту правонарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 440 КРКоАП. Кроме того, планируется составить административный протокол в отношении мужчины по ст. 675 КРКоАП "Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования". Санкция данной статьи Административного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа на физических лиц в размере пяти, на юридических лиц - в размере 25 МРП, с конфискацией одежды со знаками различия или символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования.

Как установили полицейские, форменное обмундирование сотрудника полиции мужчина приобрел в магазине "Военторг" на Хэллоуин.