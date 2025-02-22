Прохожих напугал мужчина, пристававший к детям в Актау
Фото: Zakon.kz
Выпивший мужчина на набережной Актау приставал к детям. Такое заявление поступило в полицию 21 февраля, сообщает Zakon.kz.
По данным Lada.kz, стражи порядка оперативно выехали на место и задержали нарушителя.
Как рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался завести разговор с детьми. При этом какого-либо сексуализированного подтекста в действиях гражданина установлено не было.
Отмечается, что заявителей и пострадавших нет.
На жителя Актау составили протокол по статье 440 КоАП РК "Распитие спиртных напитков в общественном месте". Согласно статье, ему грозит штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).
Ранее сообщалось, что алматинец оскорбительно приставал к прохожим на улице и поплатился за это.
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