Пластырь с вакциной создали ученые

Американские ученые изобрели напечатанный на 3D-принтере пластырь с вакциной, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ru.

Он обеспечивает большую защиту, чем вакцинация через укол.

Согласно исследованию, полученный иммунный ответ от вакцины был в 10 раз сильнее, чем при введении в мышцу руки с помощью иглы.

Главное отличие этого пластыря от обычных лекарственных пластырей - наличие на полимерной подложке напечатанных на 3D-принтере игл, длины которых хватает лишь, чтобы дотянуться до кожи и доставить вещество.

Разработкой этой технологии мы надеемся заложить основу для более быстрого развития индустрии вакцин, которые можно будет применять в более низких дозах, без боли и беспокойства. Пластырь с вакциной прост в применении, эффективен, безболезнен, менее инвазивен, чем укол иглой, и его можно ставить себе самостоятельно. Поскольку пластырь производят с помощью 3D-печати, не составит труда подобрать конкретный вариант игл для вакцин от гриппа, кори, гепатита, коронавируса или других заболеваний, - сказал руководитель исследования Джозеф М. ДеСимоун.

Вакцинный пластырь с микроиглами нельзя считать вариантом классической подкожной инъекции: при его использовании в 50 раз сильнее ответ Т-клеток и антиген-специфических антител.