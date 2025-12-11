#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.02
608.79
6.57
Наука и технологии

Ученые поняли, как создать вакцину от одного из видов рака

Анализ, анализы, больница, поликлиника, врач, врачи, доктор, доктора, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 19:51 Фото: Zakon.kz
В Медицинском центре Амстердамского университета создают персонализированную вакцину против рака поджелудочной железы. Препарат нацелен на уникальные белковые изменения, характерные для опухоли каждого онкопациента, сообщает Zakon.kz.

Ожидается, что такие вакцины будут использовать в первую очередь после операции, чтобы снизить риск рецидива. Возможны и схемы для пациентов, которым доступна только поддерживающая терапия, пишет научный журнал Nature.

Сейчас ученые тестируют два подхода. Первый – строго персонализированная вакцина, составленная под неоантигены (белковые изменения) конкретной опухоли. Второй – препарат, нацеленный на общие белковые аномалии рака поджелудочной, что может упростить широкое применение. Оба варианта проходят ранние стадии клинических исследований.

Автор исследования, хирург-онколог Марк Бесселинк отмечает, что заболевание остается одним из самых смертельно опасных из-за поздней диагностики.

"Начальные признаки – боль в спине, потеря веса, усталость – неспецифичны, и к моменту постановки диагноза у большинства уже выявляются метастазы в печени или легких. Это резко снижает возможности хирургии и интенсивной терапии", – пояснил специалист.

Препятствием в лечении также является плотная опухолевая строма, мешающая проникновению лекарств и иммунных клеток, а низкая мутационная нагрузка делает иммунный ответ менее эффективным.

Ранее сообщалось, что ученые из Тайваня нашли способ диагностировать рак печени на ранних стадиях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Нейросеть для раннего выявления рака груди создали в Китае
23:16, 15 июня 2025
Нейросеть для раннего выявления рака груди создали в Китае
Ученые нашли способ сделать рак уязвимым
10:52, 30 августа 2025
Ученые нашли способ сделать рак уязвимым
Ученые изобрели первое в мире противоядие от отравления угарным газом
06:30, 14 августа 2025
Ученые изобрели первое в мире противоядие от отравления угарным газом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: