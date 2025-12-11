Ученые поняли, как создать вакцину от одного из видов рака

В Медицинском центре Амстердамского университета создают персонализированную вакцину против рака поджелудочной железы. Препарат нацелен на уникальные белковые изменения, характерные для опухоли каждого онкопациента, сообщает Zakon.kz.

Ожидается, что такие вакцины будут использовать в первую очередь после операции, чтобы снизить риск рецидива. Возможны и схемы для пациентов, которым доступна только поддерживающая терапия, пишет научный журнал Nature.

Сейчас ученые тестируют два подхода. Первый – строго персонализированная вакцина, составленная под неоантигены (белковые изменения) конкретной опухоли. Второй – препарат, нацеленный на общие белковые аномалии рака поджелудочной, что может упростить широкое применение. Оба варианта проходят ранние стадии клинических исследований.

Автор исследования, хирург-онколог Марк Бесселинк отмечает, что заболевание остается одним из самых смертельно опасных из-за поздней диагностики.

"Начальные признаки – боль в спине, потеря веса, усталость – неспецифичны, и к моменту постановки диагноза у большинства уже выявляются метастазы в печени или легких. Это резко снижает возможности хирургии и интенсивной терапии", – пояснил специалист.

Препятствием в лечении также является плотная опухолевая строма, мешающая проникновению лекарств и иммунных клеток, а низкая мутационная нагрузка делает иммунный ответ менее эффективным.

Ранее сообщалось, что ученые из Тайваня нашли способ диагностировать рак печени на ранних стадиях.