Автопогрузчик за 18 млн тенге угнали в Нур-Султане

В Нур-Султане задержаны подозреваемые в угоне автопогрузчика LW 300 KN за 18 млн тенге, сообщает zakon.kz.

В полицию с заявлением обратился водитель ТОО о том, что в ночное время по шоссе Алаш угнан автопогрузчик.

Как рассказал мужчина, после работы он оставил машину вдоль дороги и ушел домой. Утром, обнаружив угон машины, водитель обратился в полицию.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое 29-летних жителя города, совершивших угон. Злоумышленники наблюдали за бесхозными автомашинами и, пользуясь отсутствием вблизи видеокамер и посторонних, разбили окно в салоне и угнали погрузчик, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Как установили полицейские, в ночное время угнанный транспорт подозреваемые перегнали в пригородное село. В последующем они планировали продать погрузчик покупателю в другом городе за 6 млн тенге. Для этого они договорились о перевозке с водителем грузовика "длинномера", в прицепе которого был найден угнанный погрузчик.

Фото: пресс-службы ДП Нур-Султана

По данному факту возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых в угоне водворены изолятор временного содержания.

Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.