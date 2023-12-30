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Группа скотокрадов угнала скот на 18 млн тенге в Костанайской области

В Костанайской области задержали группу скотокрадов, угнавших скот на 18 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным портала "Наша Газета", сейчас под стражей в полиции содержатся двое мужчин, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Их подозревают в краже 51 головы крупного рогатого скота в Мендыкаринском районе. По словам владельца скота, ущерб составил 18 млн тенге.

Заявление в полицию мужчина подал 23 декабря. Он сообщил, что они ушли с вольного выпаса вблизи села Молодёжное.

"Похищенный скот преступники держали у себя в доме. В последующем 4 коровы они пустили на убой и продали мясо. 11 голов оставили себе, а остальных выгнали в лесопосадку. В ходе обыска в доме у одного из подозреваемых изъято 11 голов КРС, незарегистрированное ружье, 8 патронов, газовый пистолет, 11 ножей, 80 кг мяса, - сообщил начальник отдела УКП ДП полиции Ерлан ШАРИПОВ.

Досудебное расследование начато по п. 2 ч. 4 ст. 188-1 УК РК "Скотокрадство, совершенное в особо крупном размере".

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