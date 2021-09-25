Китай ограничил прием поездов из Казахстана

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Правительство КНР усилило меры профилактики и контроля на пограничных переходах Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос, сообщает zakon.kz.

С 15 августа в связи с выявлением новых случаев заболевания Covid-19 на станции Алашанькоу (КНР), китайская сторона ограничила прием/отправку поездов, принимая только контейнерные поезда и предоставляя приоритет грузам, проходящим по транзитному коридору Китай-Европа-Китай.

В настоящее время МИИР РК совместно с АО "НК КТЖ" принимает все необходимые меры для решения данного вопроса:

перенаправление 80% грузов на станцию Алтынколь-Хоргос;

увеличение доли контейнерных грузов;

проведение еженедельных встреч на уровне руководства АО "НК "КТЖ" и Урумчийской железной дороги и ежедневные совещания на уровне начальников приграничных станций.

По итогам переговоров, руководство Урумчийской железной дороги заверило, что в настоящее время проводится работа с местным Правительством по данному вопросу. При снятии ограничений УЖД готово перейти в штатный режим работы. пресс-служба МИИР РК

По итогам 8 месяцев перевозка грузов между РК и КНР составила 14,4 млн тонн, с ростом на 2%, в т.ч. контейнерные перевозки - 579 тыс ДФЭ, с ростом на 35% к аналогичному периоду прошлого года.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК заверили, что ситуация находится на постоянном контроле Правительства РК.

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