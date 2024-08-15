635-летняя династия железнодорожников из Абайской области попала в "Книгу рекордов Казахстана"

27 человек из этой большой трудовой семьи связали свою жизнь с работой на железной дороге. 19 из них продолжают трудиться и в настоящее время. Среди них дежурные по станции, электромеханики, контролеры, специалисты по безопасности труда, инженеры-технологи, путейцы, главные инженеры.

Похоже, что, собравшись вместе, Тукубаевы могут самостоятельно обеспечивать бесперебойное движение и безопасность поездов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Судьбоносное решение

На дворе стоял 1930 год. В Казахстане завершалось грандиозное строительство Туркестано-Сибирской магистрали – железной дороги, которая в буквальном смысле стала дорогой жизни для тысяч казахстанцев на протяжении почти векового своего существования.

Уже в то время многие стали понимать, что и свою жизнь, и свою будущую профессию надо связывать именно с железной дорогой.

"Наш прадед Тукубай-ата вместе с женой и пятью сыновьями жил в Семипалатинске (старое название Семея. – Прим. ред.), когда в 1930 году принял решение сниматься с родных мест и переезжать в Жарминский район, а потом и дальше, в Аягоз. Его сыновья тогда были молоды и полны сил. Им было по 20 с небольшим лет. Самое время выбирать дорогу жизни, становиться на ноги. Тукубай-ата решил, что все они станут железнодорожниками", – рассказывает семейную сагу внучка Тукубая-ата, начальник отдела труда и заработной платы Семейского отделения магистральной сети филиала АО "НК "КТЖ" Куралай Маликриян.

Основатели династии

Приехав в Жарминский район, братья Тукубаевы – Маукен, Ильяс и Сыдык – стали вольнонаемными рабочими и участниками грандиозной стройки Туркестано-Сибирской магистрали. А пока занимались ее строительством, приняли решение остаться здесь навсегда и стать железнодорожниками. Так, Маукен Тукубаев в том же 1930 году стал кондуктором поезда, а потом перешел на должность дежурного по станции. В годы Великой Отечественной войны он обеспечивал бесперебойную и безопасную доставку на фронт военных боеприпасов и продуктов питания. Железной дороге он отдал 37 лет своей жизни. В 1954 году был награжден орденом Ленина – высшей наградой Советского Союза.

Фото: из семейного архива Тукубаевых

Его брат Ильяс Тукубаев стал бригадиром пути. Но поработать путейцем ему удалось не так долго. В 1941 году он ушел на фронт добровольцем, так и не вернувшись домой с войны. Тем не менее его дети, внуки, а теперь уже и правнуки сегодня продолжают путь своего отца и деда, работая на казахстанской железной дороге.

Третий брат – Садык Тукубаев – после завершения строительства Турксиба стал дежурным по переезду, дослужившись до бригадира пути. Он тоже ушел добровольцем на фронт, но вернулся и продолжил работать на железной дороге. На заслуженный отдых он ушел в 1969 году, отдав железной дороге 39 лет своей жизни. Сегодня его сын и внук продолжают славную трудовую династию железнодорожников, трудясь на станции Аягоз.

По пути отцов и дедов

Фото: из семейного архива Тукубаевых

"Здесь, на железной дороге, наши отцы-основатели династии создали свои семьи, у них родились дети. Например, у моего отца, Маликрияна Тукубаева, нас было восемь детей: шестеро братьев и две сестры. И семеро из нас стали железнодорожниками. Только сестра моя стала медиком", – отметила Куралай Маликриян.

Фото: из семейного архива Тукубаевых

Супругу, юную красавицу Тлеукен, Маликриян Тукубаев присмотрел там же, на железной дороге. Она работала продавцом отдела рабочего снабжения Алматинской железной дороги, обеспечивая продуктами питания семьи железнодорожников. Ей было всего 16, когда она вышла замуж. И за годы счастливого супружества Тлеукен подарила мужу восьмерых детей, став матерью-героиней, награжденной подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа".

Фото: из семейного архива Тукубаевых

Как рассказывают дети и внуки, мама и бабушка для них – пример настоящей жены, матери, доброй и заботливой хозяйки. Певунья и хохотунья, она может найти приветливое, доброе слово для каждого, лаской и заботой окружив не только себя и детей, но и всех близких. Замечательная мастерица, она продолжает национальные традиции казахского декоративно-прикладного искусства, работая с самыми разными материалами. А об ее дастархане в большой семье Тукубаевых слагаются легенды. Недаром все родственники, приезжая в Аягоз, где живут Маликриян Маукенович и Тлеукен-апа, обязательно заглядывают в их гостеприимный и хлебосольный дом "на огонек".

За 39 лет работы на железной дороге Маликриян Тукубаев награжден орденом "Ветеран труда", знаком "За безопасность движения" и почетной грамотой Министерства путей сообщения СССР. А его бригада в разные годы становилась двухкратным победителем по результатам пятилетки и трехкратным победителем соцсоревнований.

Один за всех и все за одного

Один за всех и все за одного – именно этот девиз мушкетеров Александра Дюма, как никакой другой, подходит для семьи Тукубаевых. Здесь каждый член семьи за брата и внука встанет горой, протянет руку помощи в трудную минуту, поможет словом и делом.

Фото: из семейного архива Тукубаевых

"Отец всегда нам говорил: помогайте друг другу, уважайте мнение старшего. Даже если старший брат не прав, лучше помолчи, не ссорься. Позже он сам поймет свою ошибку, но зато не были произнесены роковые слова обиды и недоверия", – поделилась Куралай Маликриян.

И эти наказы, данные им отцом еще в детстве и юности, братья и сестры Тукубаевы свято соблюдают, передавая семейную традицию новым поколениям.

"Наша семья славится своей дружбой и сплоченностью. Братья – мастера на все руки. И у нас традиция – помогать друг другу в радости и в горе", – говорит Куралай Маликриян.

Так, например, чуть ли не каждый год, как только сходит снег, все братья Тукубаевы вместе с сыновьями и внуками берутся за одно важное дело – строят дом одному из членов семьи. Все делают своими руками, а материалы покупают вскладчину.

Что уж говорить о свадьбах и семейных тоях – их отмечают широко и радостно, собираясь ближней родней. Вот только семья настолько разрослась за последний век, что для того, чтобы отметить важное семейное торжество, приходится снимать целый ресторан, – так много родни у Тукубаевых, большинство из которых – железнодорожники.

Лучшая семья

Неудивительно, что когда в 2016 году Тукубаевым предложили принять участие в национальном конкурсе "Мейірлі отбасы", они с радостью начали готовиться. Талантов в этой семье не занимать. Здесь не только мастера на все руки, но и певцы отличные.

"Подготовка к республиканскому конкурсу дала толчок для того, чтобы наша дружная семья сплотилась еще крепче. А когда мы стали обсуждать вклад каждого из нас в трудовую династию, наши дети задумались, что быть железнодорожником – дело почетное и важное. Так что конкурс подтолкнул многих к выбору их будущей профессии", – отметила Куралай Маликриян.

По результатам голосования в 2016 году лучшей семьей Казахстана была признана именно трудовая династия Тукубаевых.

Но это было лишь начало их победного пути. В 2022 году Тукубаевы стали победителями республиканского конкурса "Еңбек жолы" в номинации "Лучшая трудовая династия".

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

В 2023 году была подана заявка в "Книгу рекордов Казахстана" о признании трудовой династии Тукубаевых самой продолжительной среди железнодорожников.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Чтобы доказать трудовой стаж каждого члена большой династии, Куралай Маликриян собрала множество архивных справок, изучила трудовые книжки, указала награды и знаки отличия. В итоге ей удалось доказать, что 27 членов семьи Тукубаевых заработали общий трудовой стаж на железной дороге на 616 лет. С тех пор прошел год, и этой дате прибавилось еще 19 лет – именно столько членов династии сегодня работают на железной дороге.

"Я считаю, что трудовая династия – это настоящий семейный университет, где бережно передаются из поколения в поколение бесценный опыт мастерства, искреннее уважение к профессии, преданность и верность однажды выбранному трудовому пути, делу своих отцов и дедов, добросовестное отношение к работе", – искренне призналась Куралай Маликриян.

Для Тукубаевых семейная династия – законный повод для гордости. Сегодня на Туркестано-Сибирской железной дороге работает уже четвертое поколение этой славной трудовой династии. Начатый дедами путь труда и славы нашел свое продолжение в детях, внуках, правнуках. Кто знает, может быть, недалек тот день, когда династия железнодорожников войдет не только в национальную, но и в международную книгу рекордов.