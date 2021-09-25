ООН подсчитала погибших в Сирии за время войны

Более 350 тыс. человек были убиты во время конфликта в Сирии с марта 2011 по март 2021 года, передает zakon.kz.

Эти данные сообщила в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она представила доклад, подготовленный возглавляемым ею управлением на сессии Совета ООН по правам человека.

По ее словам, по итогам проведенной работы стало установлено, что в результате конфликта в Сирии в период с марта 2011 года по март 2021 года было убито 350 209 человек.

Из этого числа погибших женщин 26 727 и детей — 27 126.

При этом верховный комиссар подчеркнула, что эта статистика основана на тщательно проведенной работе, однако собранные данные не следует рассматривать как полный список жертв конфликта.