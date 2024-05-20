Казахстанцы смогут посетить могилы родственников, погибших во время Второй мировой войны в Италии

Постановлением правительства от 14 мая 2024 года утверждено Соглашение между правительством РК и правительством Италии относительно статуса мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

Соглашение совершено в Риме 18 января 2024 года. Его цель – создание правовой основы для осуществления сотрудничества относительно статуса мест захоронений казахстанских и итальянских военнослужащих, погибших на территориях государств в период Второй мировой войны.

Уполномоченными органами по реализации соглашения являются министерства обороны государств, которые:

представляют друг другу сведения о наличии, местонахождении и состоянии мест захоронений;



обмениваются данными о казахстанских и итальянских погибших военнослужащих, захороненных на территориях государств сторон.

Документ предусматривает, что стороны обеспечивают обустройство мест захоронений, включающее обозначение границ мест погребения и установку памятных знаков, надгробий, памятников или иных мемориальных сооружений, а также проведение необходимых ремонтных работ в соответствии с национальными законодательствами и нормативными правовыми актами своих государств и с учетом национальных и религиозных традиций народов государств.

Также стороны обеспечивают сохранность мест захоронений, которые уже известны и которые могут быть обнаружены, в надлежащем порядке и познаваемом состоянии.

Предусматривается, что каждая сторона в соответствии с национальным законодательством и нормативными правовыми актами своего государства предоставит гражданам государства другой стороны доступ к местам захоронений, расположенным на территории ее государства.

Соглашение также предусматривает эксгумацию останков погибших военнослужащих и их перевозку для перезахоронения на родине.

"При наличии договоренности о передаче останков погибших военнослужащих стороны через свои уполномоченные органы согласовывают процедуры, связанные с проведением эксгумации, перевозки, перезахоронения или передачи останков жертв войны. При проведении эксгумации и перезахоронения могут присутствовать представители государств", – говорится в документе.



По каждому перезахоронению останков погибших военнослужащих составляется документ, содержащий данные о предыдущем и новом месте захоронения и персональные данные на погибших военнослужащих.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.