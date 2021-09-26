Почему препараты от гипертонии не всегда помогают

Популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что в некоторых случаях лекарственные препараты от гипертонии могут не оказывать должного эффекта, передает zakon.kz.

В таких ситуациях нужно вместе с лечащим врачом изменить схему лечения.

В эфире телеканала "Россия 1" врач отметил, что, возможно, пациент принимает или не те таблетки, или не в той комбинации, или не в той дозе, или не в то время.

Мы даем один препарат, если он не помогает, не увеличивая дозу, назначаем другой препарат и так далее, - добавил Александр Мясников.

Он также посоветовал регулярно проходить медосмотр и провести так называемое холтеровское мониторирование, которое позволяет определить суточное артериальное давление в повседневных условиях. Еще нужно отказаться от курения, чрезмерного употребления алкоголя и потребления соли.

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