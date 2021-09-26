ЧП на детской площадке в Уральске: ребенок пришел в сознание

Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка, передает zakon.kz. со ссылкой на портал "Мой город".

Вышел из комы. Состояние оценивается как стабильно тяжелое в динамике с улучшением, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

25 сентября девятилетний ребенок, играя на детской площадке. расположенной на улице У. Громовой, упал и запутался в тренировочном аркане. Он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "удушье". Сообщалось, что его направили в отделении реанимации.