ЧП на детской площадке в Уральске: ребенок пришел в сознание

26 сентября 2021, 14:49
Фото: zakon.kz

Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка, передает zakon.kz. со ссылкой на портал "Мой город".

Вышел из комы. Состояние оценивается как стабильно тяжелое в динамике с улучшением, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

25 сентября девятилетний ребенок, играя на детской площадке. расположенной на улице У. Громовой, упал и запутался в тренировочном аркане. Он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "удушье". Сообщалось, что его направили в отделении реанимации.


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