Twitter удалил "синие галочки" у ряда министерств Афганистана

Соцсеть Twitter сняла значки верификации, которые подтверждают подлинность аккаунтов, со страниц некоторых министерств Афганистана, сообщает zakon.kz.

Но сохранила ее для ряда аккаунтов официальных лиц, передает афганское агентство Pajhwok.

"Синих галочек" лишились страницы МИД, МВД и МО Афганистана. Также подтверждение было снято с аккаунта канцелярии бывшего президента страны. Возможной причиной такого шага компании стал тот факт, что официальные страницы фактически не использовали с момента захвата власти "Талибаном" (организация, запрещенная в Казахстане).

Ранее почтовые аккаунты афганских экс-властей временно заблокировала компания Google. Это сделали, чтобы захватившие власть талибы не получили доступ к их данным.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

6 сентября заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.