Расследование происхождения коронавируса возобновит ВОЗ

Возобновить расследование происхождения коронавирусной инфекции планирует Всемирная организация здравоохранения, передает zakon.kz.

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Как сообщают "Известия", для этого ВОЗ планирует собрать новую команду из 20 ученых, куда войдут специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, а также эксперты в области генетики и болезней животных.

Научная консультативная группа по происхождению новых патогенов, как уточнили в комментарии газете The Wall Street Journal официальные лица организации, должна выяснить, как именно появился вирус Sars-Cov-2.

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В частности, рассмотреть версию его происхождения в лаборатории и провести более широкие исследования будущих вирусных рисков.

Новое расследование, как считают в ВОЗ, позволит быстрее узнать первопричину происхождения нового типа коронавируса.

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По информации организации, если приступить к соответствующим исследованиям позже, то образцы крови ранних жертв COVID-19 могут стать непригодными для использования.

Планируется, что новое расследование будет проведено после того, как будет подтверждена недостаточная информация относительно происхождения вируса на основании прошлого расследования ВОЗ.

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